Vineri, 24 noiembrie, a fost inaugurat primul spital pentru copiii bolnavi de cancer, unitate medicala construita cu bani din donatii si sponsorizari de catre asociatia "Daruieste viata". La aproape cinci ani si jumatate de la inceperea constructiei, spitalul este gata sa primeasca primii pacienti."Astazi cu emotie spunem *noi am facut un spital*. Un spital in care, pentru prima data in Romania, un copil bolnav de cancer va putea fi tratat asa cum orice parinte isi doreste", a declarat Carmen ... citeste toata stirea