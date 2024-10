A fost lansat primul ghid practic de interventie in cazurile de trafic de minori pentru specialistii romani

Institutiile implicate in lupta impotriva traficului de persoane vor primi, de acum inainte, un ghid pentru interventiile in sprijinul victimelor minore, acesta fiind lansat miercuri, la Bucuresti, transmite Agerpres.Ghidul practic de identificare si referire a cazurilor de trafic de minori este elaborat de Asociatia eLiberare in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP), cu ... citește toată știrea