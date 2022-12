A fost lansat un ghid pentru analizarea stirilor false

Ghidul OSINT pentru analizarea stirilor false a fost lansat, joi, in cadrul atelierului online "Open-Source Intelligence (OSINT) guidelines for detecting and analyzing fake news" - Recomandari de instrumente de tip OSINT pentru detectarea si analizarea stirilor false, organizat de CyberClub Romania, cu sprijinul Ambasadei SUA in Romania si American Councils for International Education in Romania, cu ocazia celebrarii a 25 de ani de parteneriat strategic intre Romania si Statele Unite ale ... citeste toata stirea