A fost lansata o aplicatie gratuita de citit pentru copii

NABU, aplicatia gratuita de citit pentru copii, a fost lansata oficial in Romania, potrivit unui comunicat de presa.Aplicatia se adreseaza copiilor din medii vulnerabile, dar si copiilor ucraineni, refugiati impreuna cu familiile lor in Romania dupa invazia rusa.Aplicatia NABU este gratuita si functioneaza chiar si cu o viteza mica a internetului, fara a necesita un smartphone performant. In plus, cartile digitale pot fi descarcate in biblioteca virtuala si apoi citite fara conexiune la ... citeste toata stirea