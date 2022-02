A fost prelungit termenul pana la care brasovenii pot modifica regulamentul de ocupare a domeniului public

Avand in vedere propunerile pe care Municipalitatea le-a primit in prima parte a lunii ianuarie, precum si modificarile care s-au facut la proiectul de act normativ care reglementeaza aspectul teraselor din centrul istoric, ce tipuri de produse pot fi vandute pe domeniul public sau zonele in care pot fi organizate targuri, concerte sau evenimente sportive, primarul Allen Coliban a luat decizia de a prelungi termenul pana la care brasoveni isi pot spune punctul de vedere cu privire la modul in ... citeste toata stirea