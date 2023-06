Credinciosii din cartierul Izvor, din Tarlungeni, au primit binecuvantare arhiereasca in aceasta duminica, 25 iunie. Potrivit Cu aceasta ocazie, Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, a sfintit altarul bisericii cu hramul "Acoperamantul Maicii Domnului" din localitate. Localnicii l-au intampinat pe ierarh invesmantati in costume populare in numar mare, iar in soborul slujitor, alaturi de preotul paroh Valentin Oceanu, s-au mai aflat protopopul de Prejmer-Sacele, preotul ... citeste toata stirea