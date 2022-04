A fost retinut pentru 24 de ore agresorul primarului Iancu Boeriu, consilierul local Gheorghe Buta

Gheorghe Buta, consilier local al comunei Jibert, a fost retinut de anchetatori, joi seara, in legatura cu decesul primarului Iancu Boeriu. Inculpatul, Gheorghe Buta este cercetat pentru "lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte", a explicat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Claudiu Sandu.,,Consilierul local este acuzat ca, in data de 24 martie, pe fondul unei altercatii, i-ar fi aplicat victimei doua lovituri cu piciorul in zona abdominala, provocandu-i ruptura ... citeste toata stirea