1 august 2023Contractul pentru executarea lucrarilor de extindere a sistemelor de alimentare cu apa sI canalizare in cartierul Stupini, extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in zona centrala a municipiului Brasov si extinderea conductei de aductiune SP Rulmentul - SP Zizin, etapa I, a fost semnat in data de 11 iulie 2023. Antreprenorul care va realiza lucrarile este Asocierea GoPro Infrastructure SRL-ICA Probuilt SRL- AQUA SERV SRL, cu lider de asociere GoPro ... citeste toata stirea