A fost Ziua Carpatilor

Unul din elmentele definitorii ale spatiului in care s-a format poporul roman, Muntii Carpati, au fost ieri "in sarbatoare". In fiecare an, la 26 septembrie sarbatorim Ziua Mondiala a Muntilor Carpati, un foarte bun prilej sa ne amintim ca mediul trebuie sa fie protejat si respectat. Al doilea lant muntos din Europa, cu o lungime de 1.500 de kilometri, Muntii Carpati se intind pe teritoriul Cehiei, Slovaciei, Poloniei, Ungariei, Ucrainei, Romaniei si Serbiei. Tara noastra detine 40% din lantul