A fost ziua loc: Martinel, Pedington, Marka, Blonda, Marry

Pe 2 februarie, de Ziua Ursului, la Stretenie si de sarbatoarea Intampinarii Domnului in calendarul crestin, se spune ca ursul iese din barlog si isi priveste umbra. Conform traditiei, el isi priveste umbra in zapada. Daca este frig sau ceata si nu-si vede umbra, isi darama barlogul, trage un joc, merge la rau, bea o gura de apa si isi vede de treburi prin padure, semn ca primavara e aproape. Daca timpul este frumos, cu soare si isi vede umbra pe zapada, intra din nou in barlog, pentru ca iarna ... citește toată știrea