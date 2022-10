A fost ziua lor, a animalelor sI a celor care le ingrijesc

Prietenii nostri necuvantatori sunt sarbatoriti in fiecare an in data de 4 octombrie. La Gradina Zoologica Brasov, cu aceasta ocazie au fost organizate doua tururi ghidate pentru vizitatori. "Am avut un dublu eveniment: Ziua Mondiala a Animalelor Salbatice si Ziua Ingrijitorului, motiv pentru care am organizat pentru vizitatorii nostri doua tururi ghidate, unul incepand cu ora unsprezece si - pentru ca un tur dureaza undeva intre doua ore, doua ore si jumatate - am avut, pe langa turul de la ... citeste toata stirea