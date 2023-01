A fost ziua lui "Multumesc"

Intreg globul sarbatoreste cuvantul "Multumesc". Din 1984 s-a decis ca data de 11 ianuarie sa fie ziua in care se sarbatoreste cuvantul prin care ne exprimam gratitudinea fata de cei care fac ceva pentru noi. Cu totii multumim de foarte multe ori in fiecare zi si multi dintre noi chiar ne trezim cu o multumire adresata Divinitatii, pentru o noua zi in care ne putem bucura."Spun *multumesc* de multe ori pe zi, de fiecare data cand mi se ofera un serviciu sau cand mi se raspunde la o intrebare. ... citeste toata stirea