A furat "Craciunul"

Tupeu si nesimtire la Sacele. Un "strangator" aflat in trafic in timp ce in oras se descarcau ornamentele de Craciun, a oprit si si-a facut aprovizionarea. S-a intamplat duminica, 6 noiembrie, iar miercuri, 9 noiembrie, Politia a anuntat ca l-au identificat pe "Grinch", pus sa-si plateasca "rusinea" cu un dosar penal."In data de 6 noiembrie o echipa a Flash Lighting Services a desfasurat in Municipiul Sacele o lucrare de instalare a ornamentelor de sarbatori. In jurul orei 9.32, echipa ... citeste toata stirea