Un barbat, in varsta de 29 ani, a patruns in mai multe puncte de lucru, situate in localitatile Sinca Veche, Sambata de Sus si Recea, ce apartin unei societati comerciale cu sediul in judetul Cluj, iar din interiorul acestora a sustras mai multe bunuri, creand un prejudiciu total de aproximativ 24.000 lei. Politistii de la Postul de Politie Sinca au efectuat miercuri, 2 martie a.c., o perchezitie domiciliara la adresa ... citeste toata stirea