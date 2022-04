A furat din trei masini, doua erau deschise

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari fata de un barbat in varsta de 49 de ani banuit de savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat.Din cercetari a reiesit ca, in luna februarie, in municipiul Sfantu Gheorghe, barbatul in cauza ar fi sustras sume de bani din trei autoturisme care apartineau unor operatori economici.In doua dintre cazuri barbatul, ... citeste toata stirea