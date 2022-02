A furat doua laptopuri dintr-un magazin, a doua zi a incercat sa mai dea o lovitura

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 5 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si furt.Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca la data de 29 ianuarie, un barbat, in varsta de 55 ani din judetul Hunedoara, in timp ce se afla interiorul unei societati comerciale din municipul Brasov, purtand masca de protectie sanitara, ar fi sustras doua laptopuri, ... citeste toata stirea