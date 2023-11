Politistii fagaraseni cerceteaza un barbat banuit ca a furat o masina, s-a deplasat cu ea si i-a dat foc. In data de 11 noiembrie, politistii din Codlea au descoperit un autoturism incendiat. Imediat, au inceput cercetarile pentru identificarea autovehiculului si a conditiilor in care acesta a luat foc."In baza celor sesizate, politistii au intreprins verificari si au constatat ca autoturismul se afla in proprietatea unei femei, din municipiul Fagaras, care in urma cu doua zile, ar fi fost ... citeste toata stirea