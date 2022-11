A furat-o asfaltul... Aventura unei domnisoare pe drumul proaspat asfaltat

O tanara conducatoare auto a apasat prea tare pedala de acceleratie pe drumul proaspat asfaltat dintre Dridif si Cincsor, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile. "Cu bine le e rau unora. Am luptat pentru drum de calitate ca sa circulam in siguranta, dar daca unii se cred *Batmani*, mai dau cu plafonul de pamant", a notat o martora a "ispravii", alaturi de imaginile surprinse la fata locului, distribuite de Facebook.Din fericire, in urma ... citeste toata stirea