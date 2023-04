In ziua de Pasti, duminica, 16 aprilie, un taximetrist a sunat la 112 sa reclame ca un client i-a furat taxiul. Cazul a fost repartizat Sectiei 3 de Politie Brasov. "Cercetarile pe care politistii le-au efectuat, au dus la stabilirea sutiatiei de fapt. Astfel, in jurul orei 19.00, un barbat, de 22 ani, din localitatea Ormenis, ar fi comandat un taxi pentru a ajunge din localitatea de domiciliu in municipiul Brasov. Pentru ca barbatul nu avea bani asupra sa, i-a lasat drept gaj taximetristului ... citeste toata stirea