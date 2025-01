A inceput anul... infractor. Fugarit de Politie prin Brasov: beat, drogat "cocktail", si nu la prima abatere

In prima zi a anului, in jurul orei 09.00, un echipaj de politie rutiera a efectuat semnal de oprire unui autovehicul, care circula pe strada Zizinului din municipiul Brasov. Pentru ca persoana aflata la volanul autovehiculului a incercat sa se sustraga controlului si nu a oprit la semnal, continuandu-si deplasarea, politistii au procedat la urmarirea vehiculului, care, in cere din urma, a fost oprit intr-o alta intersectie din localitate."La volanul auturismului politistii au identificat un ... citește toată știrea