A inceput Bacalaureatul de toamna. Jumatate sunt cei picati la romana

Bacalaureatul de toamna a debutat marti, 16 august, cu proba la Limba si literatura romana. La Brasov s-au prezentat la examen 427 de candidati, din cei 483 inscrisi la aceasta proba, adica 88% (56 de absenti). Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Brasov, 335 dintre candidatii prezenti la Romana au terminat liceul in acest an, iar 92 sunt absolventi ai promotiilor anterioare.In total, pentru aceasta sesiune sunt inscrisi 842 de candidati, dintre care 553 au terminat liceul in acest an.