A inceput Bacalaureatul. Prima proba de competente i-a "trezit" pe candidati

Luni, 17 iunie, a debutat examenul de Bacalaureat, sesiunea de vara, cu probele de competente. La prima proba orala de limba romana, candidatii au spus ca au reusit sa-si gestioneze emotiile. Cei mai multi, caci au fost si candidati care au marturisit ca s-au panicat. "M-am descurcat binisor, pot sa zic, am citit mai mult de pe foaie si a fost super ok, nu ma asteptam la inceput. Am avut emotii mari, dar cand am intrat in clasa m-am descurcat", ne-a spus un tanar. "A fost ok, m-am descurcat la ... citește toată știrea