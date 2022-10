A inceput cu o bataie, i-a promis-o si pe a doua

Miercuri, 5 octombrie, o femeie, in varsta de 45 ani, din municipiul Sacele, a sunat la 112 sa anunte ca este victima unei violente in familie. Cazul a fost directionat catre Politia Municipiului Sacele, care a trimis un echipaj la fata locului, iar "din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 29 septembrie, un barbat, in varsta de 46 ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa. Ulterior, la data de 5 ... citeste toata stirea