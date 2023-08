Zeci de evenimente culturale, lansari de carte, ateliere, conferinte, recitaluri, dialoguri cu scriitori. Plus carti. Fac parte din oferta Targului de cArte si Experiente Culturale Libfest, care a inceput inca de ieri, in Piata Sfatului, iar pana duminica, promite un maraton de evenimente culturale. In inima orasului veti gasi carti pentru toate varstele si gusturile, dar si buzunarele, precum si standuri cu muzica sau suveniruri. "Ca in fiecare an avem lansari de carte, lansari de CD-uri, ... citeste toata stirea