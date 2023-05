"Litoralul pentru toti" a inceput miercuri, 3 mai. In cadrul programului, turistii vor putea beneficia de reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopti.Programul "Litoralul pentru toti 2023" se desfasoara in doua etape. Prima etapa se dsfasoara in perioada 3 mai - 20 iunie.In cadrul programului se inscriu an de an hoteluri de 2, 3 si 4 stele ... citeste toata stirea