Au inceput lucrarile de executie pentru reabilitarea si modernizarea Parcului "Regina Maria" din municipiul Fagaras.Potrivit Primariei Fagaras, proiectele care vizeaza reabilitarea si amenajarea in municipiu au luat nastere din dorinta fiecarui fagarasean de a avea un oras modern, dezvoltat, mai frumos, cu spatii si zone mai curate in care fiecare dintre noi sa se simta in siguranta si in care sa isi desfasoare activitatile cu placere.Lucrarile de ... citeste toata stirea