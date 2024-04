A inceput montarea detectoarelor

Vineri, 12 aprilie, a inceput montarea primelor detectoare de fum si monoxid de carbon in locuintele din localitatea Holbav, a anuntat ISU Brasov. "Activitatea va continua si in saptamana urmatoare in celelalte localitati, in total urmand a fi montate 375 detectoare de fum si 125 detectoare de monoxid de carbon in 15 localitati din judetul Brasov, identificate ca fiind vulnerabile", a transmis maior Ciprian Sfresa, purtatorul de cuvant ... citește toată știrea