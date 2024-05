A inceput oficial campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare. Ce reguli trebuie sa respecte partidele

Campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie incepe, vineri si se incheie in 8 iunie, la ora 7.00. Campania in audiovizual se va incheia in 7 iunie, la ora 7.00. Biroul Electoral Central recomanda competitorilor electorali sa aiba un discurs echilibrat si onest si sa evite denaturarea sau manipularea informatiilor. Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada ... citește toată știrea