A inceput pilotarea evaluarii standardizate in cele 7 scoli alese din judetul Brasov

De luni, 30 mai, in scoli a inceput pilotarea evaluarii standardizate privata, pentru toti elevii, cu exceptia celor din anii terminali (respective clasele I-VII si IX-XI). Primii care au sustinut testarea sunt cei din clasele a III-a, a V-a si VI, la matematica, iar in judetul Brasov, dau testele, in total, 3.300 de elevi, din 7 unitati scolare. Este vorba despre Liceul "Andrei Mureseanu", Scoala Gimnaziala nr. 9 Brasov, Colegiul "Doamna Stanca" din Fagaras, Liceul"Sextil Puscariu", din Bran, ... citeste toata stirea