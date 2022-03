A inceput Postul Pastelui si nu e doar despre mancare. Ce asteapta Dumnezeu de la noi, ne spune parintele Reit, din Scheii Brasovului

De luni, 7 martie, am intrat in Postul Pastelui. Crestinii ortodocsi obisnuiesca sa aduca o jertfa in cele sapte saptamani dinaintea celei mai mari sarbatori crestine si nu mananca in aceasta perioada carne si alte alimente. Crestini ortodocsi sunt si ucrainenii care fug din fata razboiului declansat de Rusia si ajung in tara noastra. Preotul Aurelian Reit (foto) spune, inca, ca acestia nu sunt obligati sa tina postul asa cum se obisnuieste. "Postul este o jertfa! Cand faci o jertfa pentru ... citeste toata stirea