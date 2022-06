A inceput Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Crestinii ortodocsi au intrat in Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, care dureaza pana pe 29 iunie, ziua de serbare a celor doi sfinti. Dat fiind rolul major pe care l-au avut acesti Sfinti Apostoli ai Mantuitorului in raspandirea dreptei credinte in lume, Biserica a randuit ca praznuirea lor sa fie pregatita printr-o perioada de post, adica printr-o primenire atat trupeasca, cat si duhovniceasca a crestinilor. Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel a inceput dupa Duminica Tuturor ... citeste toata stirea