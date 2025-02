A inceput procedura pentru dublarea strazii 13 Decembrie in zona Rulmentul

La inceputul anului, Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta pentru alocarea de fonduri pentru repararea de urgenta a unor drumuri si poduri pentru exercitiul NATO care va avea loc in acest an in Romania. Intre proiectele incluse se numara si cel de extindere a strazii 13 Decembrie (drum de categoria III), pe tronsonul de la intersectia cu strada Orizontului (pasaj centura) pana la intersectia cu strada Vasile Goldis.In vederea derularii lucrarilor, Primaria ... citește toată știrea