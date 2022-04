La un tribunal din Sofia a inceput, marti, procesul pentru extradarea Elenei Udrea in Romania. Elena Udrea, care se afla in arest preventiv in Bulgaria, a cerut instantei bulgare sa nu accepte cererea de extradare formulata de autoritatile romane. Decizia de astazi a instantei din Sofia nu este definitiva si poate fi atacata.Procesul a inceput dupa ce autoritatile romane au furnizat Bulgariei datele ... citeste toata stirea