A inceput prohibitia generala. Pana cand este interzis pescuitul

A inceput prohibitia generala in Romania. Pescuitul este interzis timp de doua luni.Marti, 9 aprilie, a inceput prohibitia generala a pescuitului in Romania in toate apele naturale din tara, conform Ordinului nr. 561/2023/11/2024 aprobat de Ministerul Agriculturii si Ministerul Mediului, activitatea comerciala si recreativa urmand sa fie reluata in bazinele naturale pe data de 8 iunie, cu unele ... citește toată știrea