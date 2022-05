A inceput Saptamana Prevenirii Criminalitatii

In perioada 22 - 27 mai a.c., Politia Romana organizeaza, la nivel national, o noua editie a evenimentului "Saptamana Prevenirii Criminalitatii". La Brasov, evenimentele au debutat la Lacul Noua, cu o actiune de educatie rutiera pentru cei mici si cu recomandari pentru parinti legate de modul in care trebuie sa le explice copiilor regulile de circulatie."Exista o traditie in organizarea acestei manifestari. Organizam de foarte mulsti ani aceste activitati, pe diferite domenii. Astazi marcam ... citeste toata stirea