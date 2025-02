A inceput Saptamana Protectiei Civile, la Brasov

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov organizeaza in saptamana 26 februarie - 4 martie o serie de activitati care promoveaza Protectia Civila si vin in sprijinul cetatenilor. "Avem, intr-adevar, Saptamana Protectiei Civile, o saptamana in care desfasuram foarte multe activitati, in primul rand pentru constientizarea populatiei. In al doilea rand, venim cu cateva programe de pregatire in ceea ce inseamna partea de prim ajutor, stingerea incendiilor, ce activitati se desfasoara pe ... citește toată știrea