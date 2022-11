A inceput "scandalul teraselor"

Daca in anii trecuti a fost permisa functionarea teraselor din Centrul istoric al Brasovului, pentru a-i ajuta pe comercianti sa supravietuiasca in perioada pandemiei, anul acesta se va reveni la normal.Astfel, vineri, 11 noiembrie, intr-o conferinta de presa, viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu a anuntat ca 21 noiembrie este ultima zi in care mai pot functiona terasele din zona istorica a orasului. "Dupa aceasta data domeniul public trebuie eliberat, pentru a se putea monta ornamentele de ... citeste toata stirea