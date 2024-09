A inceput scoala. Unde sunt, inca, santiere in unitatile de invatamant la Brasov

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Brasov, Valentin Bucur, a prezentat, in emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan", care este situatia la inceput de an in privinta santierelor din unitatile de invatamant.Din fericire, in judetul Brasov, de cinci ani nu mai sunt probleme cu "WC-uri in fundul curtii"Dar, inca exista locuri unde inca se executa lucrari.Valentin Bucur: "Comparativ cu cele 800 de sartiere la nivel national declarate de Ministerele Educatieisau, mai ... citește toată știrea