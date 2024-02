Primaria Brasov a semnat in mai 2023 contractul pentru achizitia serviciilor de proiectare si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov". Prin acest proiect, pentru implementarea caruia s-au accesat fonduri europene in timpul mandatului lui George Scripcaru, Primaria isi propune prioritizarea transportului public, fluidizarea traficului pentru toti participantii, infiintarea unui centru de monitorizare, ... citeste toata stirea