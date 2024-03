A inceput sezonul de relocare a ursilor gunoieri

Dupa ce au stat o perioada in hibernare, ursii gunoieri si-au reluat vechile obiceiuri si au inceput sa intre in zonele locuite, pentru a cauta mancare prin tomberoane. Odata cu aparitia animalelor, echipele de interventie au inceput, din nou, sa aiba de lucru. Astfel, numai in Brasov au fost 5 interventii in luna martie, in zona Vilele de Aur. Astfel, potrivit datelor disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prima interventie a fost in 3 martie, cand animalul a fost ... citește toată știrea