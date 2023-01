A inceput vaccinarea antigripala in farmacii. Lista farmaciilor din judetul Brasov

Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta ca vaccinarea antigripala se poate efectua acum si in farmacii. Cei care vor sa se imunizeze gratuit pot merge la farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii.Vaccinarea antigripala in farmacii se realizeaza de catre farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire postuniversitara, organizate de universitatile de medicina si farmacie din Romania in perioada noiembrie - decembrie 2022.Lista ... citeste toata stirea