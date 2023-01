A inceput vaccinarea antigripala in farmacii. Lista farmaciilor din judetul Brasov autorizate de catre Ministerul Sanatatii

Medicii recomanda in continuare vaccinarea antigripala, in contextul alertei epidemiologice generate de numarul mare de infectii respiratorii. In prezent, traversam varful actualului val de viroze, iar o atenuare a situatiei este asteptat abia dupa prima parte a lunii viitoare, potrivit estimarilor specialistilor. Colegiul Farmacistilor a anuntat marti, 17 ianuarie, ca vaccinarea antigripala se poate face si in farmaciile comunitare autorizate in acest sens de Ministerul Sanatatii, in cadrul ... citeste toata stirea