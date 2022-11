A inceput vremea colindelor

Pe masura ce ne apropiem de sarbatoarea Nasterii Domnului, sunetul colindelor isi pune amprenta din ce in ce mai tare pe sufletul nostru dornic de intalnirea cu Pruncul Iisus Hristos, indiferent ca suntem sau nu constienti de asta.Din punct de vedere liturgic, cantarile dedicate Nasterii Domnului incep in ziua de 21 noiembrie. Catavasiile Nasterii Domnului se canta pentru prima data in biserica la Utrenia sarbatorii Intrarea in biserica a Maicii Domnului.Colindele sunt aducatoare de pace in ... citeste toata stirea