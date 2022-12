Un barbat care a incercat sa rapeasca doua femei, in Brasov, in noaptea de 1 spre 2 decembrie, a fost depistat si arestat preventiv. Cele doua atacuri au avut loc la scurt interval de timp, in zona strazilor Paraului si Muncii. Barbatul le-ar fi pus celor doua victime mana la gura, le-ar fi imobilizat ambele brate si le-ar fi tras de par. Ambele femei au reusit sa scape.Astfel, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a anuntat luni, 5 decembrie, ca s-a dispus punerea in miscare a actiunii ... citeste toata stirea