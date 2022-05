A incercat sa se ascunda in Brasov: Agresor sexual, pipaia fetite, a fortat un baietel sa se dezbrace

Un individ de 42 de ani, cu apucaturi bolnave, a provocat furie si dezgust in Oradea, dupa ce a agresat doi copii. Pe baietel l-a abuzat sexual, dupa ce l-a atras in apartamentul in care locuia cu chirie, iar pe fetita, a atins-o nefiresc, in scara blocului. Dupa ce a comis faptele, individul a fugit din oras,a incercat sa se ascunda in Brasov, pentru ca politistii sa-l prinda in Constanta. Potrivit jurnalistilor de la Bihoreanul, barbatul se numeste Ionut Mihai, are 42 ani si este chiar din ... citeste toata stirea