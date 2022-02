A "innebunit" la jocuri: 30 de ani, din Fagaras

Marti, 1 februarie, in jurul orei 17.30, politistii au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca o persoana de sex masculin ar fi distrus mai multe bunuri in interiorul unei societati comerciale din Fagaras."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit ca un tanar, in varsta de 30 de ani din Fagaras, ar fi patruns in incinta unei sali de jocuri de noroc, iar cu un obiect contondent, ar fi distrus mai multe aparate, creand, astfel, o stare de temere ... citeste toata stirea