Duminica, 12 februarie, in jurul orei 21.00, un apel la 112 ii anunta pe politistii din Zarnesti ca "o persoana ar fi patruns in locuinta unei alte persoane si s-a produs un scandal de fata cu cei prezenti", potrivit celor consemnate in raportul IPJ.Un echipaj s-a deplasat de indata la adresa indicata, unde au stabilit faptul ca "barbatul ar fi patruns fara drept in acea ... citeste toata stirea