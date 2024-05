A intrat politica si-n handbal? Polemici dupa meciul care a salvat Corona

Meciul din ultima etapa a Ligii Florilor la handbal feminin, dintre Corona Brasov si SCM Ramnicu Valcea, a intrat in atentia Comisiei de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Handbal. Sesizarea a fost facuta de secretarul Nicolae Luca, care vrea ca gruparile implicate sa fie cercetate pentru abateri disciplinare.Polemicile au aparut in urma desfasurarii scorului. Corona Brasov, care era in pericol sa ajunga la barajul de retrogradare, a invins intr-un mod ciudat pe SCM Ramnicu Valcea, ... citește toată știrea