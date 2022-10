A invatat sa "zboare"

Carp, celebrul caine antrenat sa intervina pentru recuperarea victimelor surprinse de avalansa, a fost invatat, saptamana trecuta, sa "zboare" in troliu, cu elicopterul."In cazul unei avalanse cu victime, fiecare clipa poate face diferenta dintre viata si moarte. Intrucat calea aeriana este cea mai rapida metoda de interventie in munte, alaturi de colegii de la *Caini de avalansa Salvamont Romania*, am participat, impreuna cu Carp, la un ... citeste toata stirea