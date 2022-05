A invins Ministerul Mediului in instanta. Despagubiri morale de 10.000 euro pentru barbatul care a salvat fetita atacata de urs in Fagaras

Ciprian Mesaros din Fagaras, barbatul care s-a luptat cu ursul pentru a salva o fetita de 5 ani in cartierul Campului din Fagaras, a invins in instanta Ministerul Mediului. Desi procesul a durat mai bine de 3 ani, fagaraseanul a avut castig de cauza si a primit despagubirile cerute.,,S-a incheiat procesul si sentinta data de judecatori a fost de partea mea. Ministerul Mediului a si platit despagubirile cerute, daune morale de 10.000 euro si daune materiale pentru perioada in care nu am putut ... citeste toata stirea